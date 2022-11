«Le Nouveau Jouet» en séance Ciné Relax ce samedi 12 novembre au Mégarama Chalon

L'équipe de Ciné Relax (ex-Ciné-ma différence) Chalon sur-Saône est heureuse de vous accueillir à sa nouvelle séance, ce samedi 12 novembre 2022 à 14 heure avec à l'affiche «Le Nouveau Jouet», une comédie pour toute la famille avec Jamel Debbouze et Daniel Auteuil. Plus de détails avec Info Chalon.

Le cinéma, c'est pour tout le monde!

Ciné-ma différence, ce sont des séances de cinéma ouvertes à tous, adaptées pour les personnes dont le handicap entraîne des troubles du comportement.

Une expérience de cinéma vivante et chaleureuse où chacun est accueilli et respecté tel qu'il est.

Avec un tarif abordable : 6 euros (5 euros les moins de 16ans) et des bénévoles en gilet jaune qui accueillent et informent l'ensemble du public dès l'entrée du cinéma et sont présents dans la salle jusqu'à la sortie.

Ce mois-ci, Ciné Relax (ex-Ciné-ma différence) vous donne rendez-vous le samedi 12 novembre 2022 à 14 heures au Mégarama Chalon (1, rue René Cassin à Chalon-sur-Saône) pour «Le Nouveau Jouet», un film réalisé par James Huth.

Synopsis : Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis, voisins et sa femme Alice. Pour l’anniversaire de son fils, l’homme le plus riche de France fait ouvrir le grand magasin qui lui appartient. Alexandre choisit Sami, le gardien de nuit, comme nouveau jouet...

Avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil et Simon Faliu.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Informations : ☎ 03 85 46 00 96/ [email protected]

→ https://culture-relax.org/