Inauguration de la nouvelle cuisine adaptée de l'association Valentin Haüy de Chalon-sur-Saône

Ce mardi 8 novembre 2022, l'association Valentin Haüy de Chalon-sur-Saône a inauguré sa nouvelle cuisine équipée spécialement pour les malvoyants et non-voyants dans ses locaux du 34 Rue Jean Moulin. On peut y cuisiner presque sans les yeux. Plus de détails avec Info Chalon.

C'est en présence de quelques invités, dont Évelyne Lefebvre, l'adjointe au maire en charge des espaces verts et du développement durable qui représentait Gilles Platet, le maire de Chalon-sur-Saône, Alain Rousselot-Pailley, conseiller municipal d'opposition et président de Pour Chalon Avec Vous, Didier de Carli, conseiller municipal d'opposition, de Pour Chalon Avec Vous et président du Comité de bienfaisance du quartier de la Citadelle, et Fabienne Paris qui représentait Rotary Chalon Bourgogne Niépce, et Claudette Buffet, trésorière de l’association Valentin Haüy de Chalon-sur-Saône, que Thierry Carpentier, le président de l'association Valentin Haüy de Chalon-sur-Saône, a inauguré sa nouvelle cuisine adaptée spécialement pour les malvoyants et non voyants dans ses locaux du 34 Rue Jean Moulin, ce mardi 8 novembre 2022 à 18 heures.

Avec l'acquisition de cette cuisine toute équipée, l'association améliore considérablement la qualité de service de ses membres.

Des étiquettes en braille seront apposées aux placards.

Cette cuisine adaptée a été en partie financée par trois partenaires : le Rotary Chalon Bourgogne Niépce à hauteur de 4880 euros, soit un chèque de 880 euros et 4000 euros, le fruit de la vente de bouteilles et de magnums de Montagny 1er cru 2020, provenant du Domaine Stéphane Aladame, situé à Montagny-les-Buxy, en février 2021, l'association républicaine et transpartisane Pour Chalon Avec Vous à hauteur de 500 euros, fruit de la vente de gateaux organisée le dimanche 30 octobre 2022 et la Ville à hauteur de 400 euros.

L'adjointe au maire a rappelé que l'association aurait pu demandé la même sommes cette année.

Le président de l'association Valentin Haüy de Chalon-sur-Saône nous confie qu'il a pour projet de créer un magasin spécialisé aux malvoyants et non voyants dans une partie de ses locaux. Les magasins adaptés sont rares dans notre pays, le plus proche étant sur Lyon.



