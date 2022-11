Nouveau commerce à Chalon-sur-Saône : Café & Thé

Le clin d’œil info-chalon

Ouvert récemment au 32 Grande Rue à Chalon-sur-Saône, la jolie boutique Café & Thé vous attend pour vous proposer des cafés avec une torréfaction artisanale à l’Alsacienne (sur un temps long) qui permet aux cafés de posséder des arômes subtils ! Dans cette boutique, les arômes olfactifs prononcés du café vous séduiront et vous trouverez bons nombres de cafés (une vingtaine) dont certains sont très gourmets et viennent de plantations très régulées et limitées du Guatemala, Honduras, Madagascar, Brésil, d’Inde, Colombie, Congo, des mélanges tels que moka, fruité ou volupté… mais aussi des Rooibos et des tisanes.

Vous trouverez également la marque ‘Théchado’ qui vous propose une collection de Thés (blanc, vert, noir, bleu..) différents adaptés à la demande du client. Dans ce paradis des arômes, découvrez également toute une gamme de machines à café des marques Smeg, DeLonghi…

Sur place, Jean Yves Deroche, le gérant du magasin, saura vous conseiller sur le meilleur choix possible et vous proposera également une sélection d’infusions, d’accessoires, de vaisselles (cafetières, théières…) ainsi que d’un coin dégustation.

Ouvert du mardi au samedi de 10 heures à 19 H 00 Renseignements : Tél au 03 85 94 73 44

Vous pouvez également consulter le site du magasin : [email protected]

J.P.B