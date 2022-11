CARNET ROSE - Bienvenue à Shadène

Shadène AOUCI ADDOU est née le 3 novembre à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le troisième enfant après Djallil, 21 ans, et Rayhan, 19 ans, de Sarah AOUCI et de Abdou ADDOU. La maman est intérimaire et le papa est employé chez Saint-Gobain. La petite famille réside à Chalon-sur-Saône.