Alistair Lecuelle, un artisan pour vos travaux de maçonnerie

Installé à Varennes le Grand, un nouvel artisan s'élance et propose ses services pour tous vos travaux intérieurs et extérieurs.

Le jeune trentenaire de Varennes le Grand s'élance dans la grande aventure de l'entrepreneuriat. Après avoir écumé les chantiers en tant que salarié, c'est tout naturellement qu'Alistair a décidé de travailler pour son propre compte. Avec AL Maçonnerie, le maçon propose ses services en priorisant davantage les "petits" chantiers souvent non couverts par les grandes entreprises de maçonnerie. Côté zone de chalandise, entre Virey le Grand et Sennecey le Grand, à quelque chose près tout le Chalonnais. Alistair se tient à votre disposition pour tout devis, élaboré gratuitement. A noter qu'il intervient également pour la pose de faïences et carrelages mais aussi pour vos aménagements extérieurs.

Il est joignable au 07 67 95 52 74 [email protected]

L.G