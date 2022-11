AVIS DE DECES - Monsieur Joël DUTHEY

FRAGNES-LA LOYÈRE



Cyril et Agatha Thuiland,

Aurélie Duthey et Karim Kouchat,

Jérémy Duthey,

ses enfants ;

Werner, Karl, Evy, Ethan,

ses petits-enfants ;

ses frères, sa soeur ;

Manon,

et toute sa famille,

ont la tristessse de vous faire part du décès de

Monsieur Joël DUTHEY

survenu à l'âge de 67 ans.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 12 novembre à 10 heures en l'église de Fragnes-la Loyère.

Fleurs naturelles seulement.

Joël repose à la chambre funéraire 115 avenue Boucicaut.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine.