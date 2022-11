Chalon-sur-Saône a maintenant son Espace France Services

La présence humaine, la disponibilité des agents d'accueil et l'accompagnement proposés par les agents de l'Espace France Services sont la clé de voûte de la réussite de ce nouveau service au public.

Mercredi 9 novembre 2022, Olivier Tainturier, le sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, et Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, ont inauguré l'Espace France Services.

Les agents ont été spécialement formés par les partenaires pour garantir un bouquet de services de qualité aux usagers et auront pour missions :

• D'accueillir, informer et orienter;

• D'aider dans les démarches informatiques et contribuer à l'inclusion numérique;

• D'accompagner lors des démarches administratives quotidiennes;

• De mettre en relation partenaires et usagers.

La formation actualisée des agents de l'Espace France Services est une des conditions majeures de la réussite du projet.

Trois agents, à savoir Isabelle Huet, Aurore Gautheron et JulienThery, sont dédiés aux missions France Services :

• 24 heures/semaine pour un agent;

• 12 heures/semaine (chacun) pour deux autres agents.

L'accueil général, déjà existant, et l'orientation des usagers demandeurs auprès des agents France Services, est réalisé par les deux agents d'accueil de la Maison de quartier des Prés Saint-Jean.

L'Espace France Services qui a ouvert ses portes le 7 juillet 2022 propose des horaires en continu et variés (matin, après-midi) et deux ouvertures sur le temps méridien pour répondre à un plus large public.

Le lundi, de 13 heures 30 à 17 heures 30.

Le mardi, de 11 heures 30 à 17 heures 30 (ouverture sur le temps méridien).

Le mercredi, de 9 heures à 13 heures.

Le jeudi, de 11 heures 30 à 17 heures 30 (ouverture sur le temps méridien).

Le vendredi, de 9 heures à 13 heures.

Soit 24 heures par semaine d'ouverture au public, avec ou sans rendez-vous.

La mise en place de l'Espace France Services de Chalon-sur-Saône a nécessité de préciser le rôle de chaque partenaire et d'organiser leurs interventions.

Voici la liste des partenaires : l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, la Direction des Finances Publiques, le Ministère de la Justice, le Ministère de l'Intérieur, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, la Mutualité Sociale Agricole, la Caisse d'Allocations Familiales, la CARSAT et Pôle Emploi.

«L'Espace France Services vise à simplifier les démarches au quotidien et remédier au risque de fracture sociale, numérique et générationnelle», a précisé le maire.

Il peut aider à créer une boîte mail, éclairer les premières démarches sur les retraites (c'est actuellement la plus forte demande) ou prendre les rendez-vous avec la Caisse d'Allocations Familiales, par exemple.

Étaient également présents lors de cette inauguration, Annie Lombard, la vice-présidente du Grand Chalon en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l'emploi et de l'insertion, représentant Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, Bruno Legourd, l'adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée Personnes âgées Accompagnement du handicap, Pierre Carlot, conseiller municipal délégué Relations avec les bénévoles associatifs, et Serge Rosinoff, conseiller municipal chargé de mission Mémoire et monde patriotique, pour ne citer qu'eux.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati