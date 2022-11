Tennis Club La Thaliette : le partenariat avec l’IME* de Virey-le-Grand reconduit pour un an !

Pour la seconde année consécutive, les enfants de l’IME vont pouvoir bénéficier de cours de tennis le mercredi matin de 9h30 à 10h30.



En étroite collaboration, Thomas Demus, éducateur sportif du Tennis Club « La Thaliette » et Patrick Augagneur, éducateur sportif de l’IME, entraînent ces 8 élèves, tous très volontaires.



Et pour favoriser un moment d’inclusion, le groupe partage ce créneau de pratique avec le groupe des scolaires du même âge.

Comme ont pu en témoigner les différents interlocuteurs présents ce mercredi, il n’est plus à prouver que le sport et plus précisément ici le tennis, favorise la concentration des enfants en situation de handicap. La pratique d’un jeu d’adresse permet de favoriser le développement de la gestuelle mais aussi, améliore la communication et la socialisation.

Ce partenariat a été salué par Alain Gaudray, maire de Fragnes-la-Loyère, conseiller départemental et vice-président du Grand Chalon et également par Gilles Roussilhe, référent handicap représentant la fédération française de tennis et la ligue de Bourgogne Franche-Comté, tous deux présents pour assister à la signature.

En effet, comme ils l’ont rappelé, les instances de tennis, le Grand Chalon et les différentes communes sont très attachés à ce type de projets et apportent tous leur soutien aux clubs qui se mobilisent pour de telles manifestations d’inclusion.

Le tennis club « La Thaliette » souhaite intensifier ce projet avec la création d’un nouveau groupe le mardi d’une part, et une rencontre annuelle avec d’autres clubs qui collaborent avec des jeunes de l’IME, d’autre part.



Amandine Cerrone.



*IME : Institut Medico Éducatif