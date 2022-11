Les temps forts de la cérémonie de commémoration du 11 Novembre à Chalon-sur-Saône

La Ville a célébré ce vendredi la cérémonie de commémoration du 104ème anniversaire de l'Armistice de 1918 et a rendu hommage à tous les soldats morts aux combats. Plus de détails et retour en images avec Info Chalon.

La France commémorait ce vendredi le 104ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 signé entre la France et ses alliés, et l'Allemagne dans le train d'état-major du maréchal Foch installé dans la clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne, mettant un terme aux combats de la Première Guerre mondiale.

Ce conflit sanglant avait débuté le 28 juillet 1914 par la déclaration de guerre de l'Autriche-Hongrie à la Serbie, suite à l'assassinat du prince François-Ferdinand d'Autriche, héritier du trône, et son épouse la duchesse de Hohenberg, par un jeune nationaliste serbe originaire de Bosnie, Gavrilo Princip, à Sarajevo.

Le bilan humain de la Première Guerre mondiale est lourd. Au lendemain de l'Armistice, près de 20 millions de personnes sont mortes, dont près de 10 millions de soldats et près de 9 millions de civils.

Une grande émotion a accompagné, comme chaque année, la commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918, ce vendredi matin à Chalon-sur-Saône. Une cérémonie qui a rassemblé, comme de tradition, plusieurs générations.

Les temps forts de la cérémonie

Il est un peu plus de 11 heures quand, parti de la Place de l'Hôtel de Ville et accompagné de nombreux élus, le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, s'est rendu au Monument aux morts, Quai Gambetta.

De son côté, l"ingénieur en chef de 1ère classe Olivier Naegellen Roy, chef de corps de la Base Pétrolière Interarmées et commandant d'armes de la place de Chalon-sur-Saône , a passé en revue les troupes avant de procéder à une remise de décorations.

Puis, tour à tour, Claude Péran, le président de l'Association Chalonnaise des Français d'Afrique du Nord, Outre Mer et Amis (ACFANOMA) a lu le manifeste de l'Union Française des Associations des Combattants, et le major Régis Poiraud, président de l'Union Nationale des sous-officiers de réserve pour le Chalonnais, a lu l'ordre du jour du maréchal Foch.

Ensuite, le maire a tenu un discours avant de céder la parole au sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Olivier Tainturier, qui a lu le message de Patricia Mirallès, secrétaire d'État aux Anciens Combattants et à la Mémoire auprès de Sébastien Lecornu, le ministre des Armées.

Des enfants des établissements scolaires Romain Roland, Saint-Charles-Le Devoir et la classe Défense du collège Jean Vilar ont procédé à un dépôt de gerbes commémoratifs. Puis, les associations et et les autorités civiles et militaines ont fait de même avec des gerbes commémorative.

Des dépôts de gerbes suivis par la sonnerie aux morts, une minute de silence, la Marseillaise, le salut aux porte-drapeaux et honneurs aux autorités, l'honneur aux autorités par le commandant de la place d'armes de Chalon-sur-Saône, le départ du cortège des porte-drapeaux et honneur au drapeau de la BPIA.

La cérémonie a également eu lieu en présence de Marie Mercier, sénateur de Saône-et-Loire, Louis Margueritte, député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Nathalie Leblanc, conseillère régionale, représentant Marie-Guite Dufay, la présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, et Amelle Deschamps, vice-présidente du Conseil départemental de Saône-et-Loire, représentant André Accary, le président du Conseil départemental de Saône-et-Loire.

Le drapeau de la BPIA était accompagné de sa garde, ainsi qu'un détachement en armes de la 1ère Compagnie de soutien pétrolier. Une section de sapeurs-pompiers, une délégation de la Croix Rouge et de la Protection Civile, une section de jeunes sapeurs-pompiers et une délégation d'officiers du Centre d'Incendie et de Secours de Chalon-sur-Saône étaient également présentes.

Comme à l'accoutumé, un verre de l'amitié a ensuite été servi dans le salon d'honneur de l'Hôtel de Ville.

(Photos gracieusement fournies par Laurent Bon)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati