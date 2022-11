AVIS DE DECES - Monsieur Jean Gilbert MARTIN

CHALON-SUR-SAÔNE



Yvette Martin,

son épouse ;

Nathalie et Pierre Borassat,

sa fille et son gendre ;

Maxime et Marion, Elise,

ses petits-enfants ;

Bernard et Edith Tevenot,

ses cousins ;

ses frères et soeurs ; ainsi que toute la famille, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Jean Gilbert MARTIN

"Retraité de la Police Nationale"

Ses obsèques seront célébrées mardi 15 novembre à 10h30 en l'église

Saint-Jean-des-Vignes.

Fleurs naturelles uniquement.

Jean repose à la chambre funéraire Avenue Boucicaut.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.