AVIS DE DECES - Madame Juliette PRIET née CADOT

CHALON-SUR-SAÔNE



Gislhaine et Jean-Claude,

sa fille et son gendre ;

Jacqueline et Robert,

sa sœur et son beau-frère ;

Georges, son frère ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Juliette PRIET

née CADOT

survenu le 8 novembre; à l'âge de 94 ans.

Juliette reposera en la chambre funéraire, 115 Avenue Boucicaut de Chalon-sur-Saône à partir de jeudi 15 heures.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 14 novembre 2022 à 10h00 en l'église Saint-Pierre de Chalon-sur-Saône, suivie de l'inhumation.

La famille rappelle à votre souvenir

son époux

Serge

décédé en 2001,

et ses fils

Michel et Christian

décédé en 2007 et 2019.