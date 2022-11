En route pour ma journée : un livret pour sensibiliser les enfants des écoles à la préservation de leur santé.

Ce mardi 8 novembre, Sigolène Murat diététicienne, chargée des projets nutrition au Grand Chalon, Alain Gaudray maire de la commune et Patricia Roesler adjointe aux affaires scolaires sont venus distribuer le livret En route pour ma journée aux élèves de l’école élémentaire. Les CE1 de la classe de Madame Bouthenet, aidée par Carine EASH, ont été les premiers à recevoir ce livret.

Sigolène Murat leur a expliqué comment, à partir de ce document, ils allaient pouvoir organiser leurs journées du lever au coucher et acquérir progressivement les bons gestes pour garder une bonne santé. Ce livre se veut avant tout pédagogique, ludique et à la portée des enfants en termes de lectures et de compréhension des thèmes abordés. Il n’est pas seulement destiné aux enfants mais aussi aux parents pour les informer sur l’importance de bien respecter le rythme de vie de l’enfant. Doté de dessins associés à un QR code, il va permettre d’apporter des réponses à un certain nombre de questionnement. Comme tout document, il ne répond pas forcément à tout mais il ne demande qu’à être complété par le retour des remarques apportées par les utilisateurs.

Le contexte du livret : une famille composée du papa, de la maman, d’Ambre la grande sœur, d’Ali le petit frère, de Laurence l’ATSEM, de Leila l’enseignante, de Léa et Issa les copains qui vont tour à tour représenter des situations en montrant l’importance des gestes d’hygiène, du bon comportement, de la solidarité et de la bonne alimentation.

Ce livret a été rédigé par Cécile Demas, chargée de projets en prévention et promotion santé, Sigolène Murat, diététicienne, chargée de projets nutrition et réalisé en partenariat avec le service santé et handicap sans oublier la concertation qui a mobilisé des parents et des professionnels de l’éducation et de la prévention.

Le livret existe en deux modèles peu différents l’un de l’autre : de 3 à 6 ans et de 6 à 11 ans. Les personnages sont les mêmes, pour les plus petits il n’y a pas de texte, toute la pédagogie est faite sur les explications et les interprétations des images par les adultes. Un QR code pour accéder à la bibliographie complète en ligne pourra être utilisé afin d’aider ces adultes.

Le livret va être distribué dans 110 classes regroupant plus de 3000 enfants qui pourront, ainsi que leurs parents et enseignants, faire remonter ce qui va et ce qui ne va pas.

La direction des solidarités et de la santé du Grand Chalon tient à remercier tous les acteurs ayant participé ou apporté leur contribution à l’élaboration de cet outil.

C.Cléaux