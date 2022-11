MIINERALYON - L'édition 2022 ouverte jusqu'à 18h ce dimanche

Avant les fêtes de fin d'année, MINERALYON est l'un des grands rendez-vous de la minéralogie française. Plusieurs dizaines d'exposants vous attendent à l'Espace Tête d'Or, Boulevard de Stalingrad à Lyon. Ouverture non-stop jusqu'à 18h. De nombreux minéraux français sont proposés à la vente et pour toutes les bourses. A noter que du côté de la littérature minéralogique, MINERALYON accueille les Editions du Piat, le spécialiste du genre et surtout concepteur et éditeur de la revue Le Règne Minéral. De très nombreuses idées cadeaux sont proposées sur place.

Ce sont plus de 2000 m2 proposés jusqu'à dimanche soir à l'Espace de la Tête d'Or avec une centaine d'exposants. Un parking privé est proposé à l'arrière de l'espace pour les visiteurs.

Entre les expositions de prestige, les ateliers découvertes pour les enfants... ce dimanche devrait être plaisant pour les adeptes des cailloux !

L.G