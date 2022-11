Créé dans les années 80 et comptant plus de 100 licenciés en 2022, le Chalon Triathlon Club a tenu son Assemblée Générale jeudi dernier.



Comme chaque année, nombreux étaient ceux qui ont fait le déplacement; effectivement, encore cette année, plus de 80 personnes ont répondu présent.

Jean Michel Bourcier président du club, après avoir présenté son bilan moral, a dressé une rétrospective de l’année 2022 dans laquelle il a souligné et félicité tous les licenciés pour leur implication et leur réussite sportive. Il a également tenu à remercier nos partenaires privés et publics sans qui le club ne pourrait exister. Enfin, il a exposé les différentes perspectives pour 2023 : continuer de structurer le club, développer le triathlon qui aura lieu le dimanche 3 septembre 2023 et assurer l’organisation conjointe avec Chalon Endurance du Relais des Roses qui lui change de date et aura lieu le dimanche 30 avril 2023.

L’assemblée Générale s’est terminée par la remise des récompenses aux jeunes de l’Ecole de Triathlon puis par un pot de l’amitié.