Communication du rapport de l’IGAS concernant les Hôpitaux de Montceau, Autun et Chalon

Rapport de l’IGAS, une feuille de route pour les Hôpitaux Publics du Nord Saône et Loire

Un avenir qui nous concerne tous , à lire absolument !

- Alors que le rapport de l’IGAS ( Inspection Générale des Affaires Sociales) concernant les Hôpitaux du territoire Nord Saône et Loire circule sous le manteau depuis qu’il a été mis en lien par le Journal de Saône et Loire au mois de juillet 2022, avant de disparaître.

Alors le Syndicat CGT du CH de Chalon demande sa diffusion publique à l’ensemble des acteurs et de la population depuis plusieurs mois

Alors que des réunions sont programmées dans le cadre du CNR Santé ( (Conseil National de la Refondation) notamment à Saint Rémy le 18 novembre 2022 et à Autun le 9 décembre

Le syndicat CGT du Centre hospitalier William MOREY de Chalon sur Saône a décidé de considérer ce rapport public et de faire en sorte qu’il soit mis à la disposition de tous.

Ce rapport a été mis en œuvre à partir de fond public , il est relatif au service public hospitalier qui nous concerne tous !

Info-chalon.com reviendra plus tard sur les grandes thématiques abordées par le rapport en question et surtout pointer les grandes lignes de conduite qui devraient concerner tout le nord Saône et Loire.