A Saint Rémy, la Rue Musy de nouveau ouverte à la circulation, Attention à la signalétique et au sens de circulation.

La rue Musy est à nouveau ouverte à la circulation, après 18 mois de travaux pour remettre à neuf les différents réseaux et le réaménagement du plan de circulation favorisant les pistes cyclables. Les carrefours ont été revus et plus particulièrement celui de la dite rue avec la rue d’Esse et la rue du Château, avec la mise en place de feux.

L’ouverture a eu lieu jeudi 10 novembre en présence de Florence Plissonnier maire de St Rémy, de quelques élus et d’agents des services techniques.

Attention, maintenant, la rue Musy est en sens unique à partir de l’intersection avec la rue du Château en direction de la place du Carcan, de même que la rue du Château est en sens unique et interdite à la circulation depuis la rue Musy.

C.Cléaux