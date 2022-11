AVIS DE DECES - Madame Danielle CANIVET née GARNIER

SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE - SAINT-BÉRAIN-SUR-DHEUNE - ÉPINAC - CHÂTENOY-EN-BRESSE



Philippe Canivet,

son époux ;

Patrice et Delphine,

Christelle et David,

Christophe et Alisson,

Céline et Thierry,

ses enfants ;

Louanne, Pauline, Manon, Nathan, Jules, Lucas, Charline,

ses petits-enfants adorés ;

ses sœurs et son frère ;

ses belles-sœurs et ses beaux-frères ;

ainsi que toute la famille,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès prématuré de

Madame Danielle CANIVET

née GARNIER

survenu le 9 novembre 2022 à l'âge de 62 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 16 novembre à 10 heures en l'église de Saint-Bérain-sur-Dheune.

Condoléances sur registres.

Ni fleurs, ni plaques.

Des dons pourront être déposés en soutien à la famille.