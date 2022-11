Festival Transdanses : 'Carcass'

Pour Marco da Silva Ferreira, la danse est un pont qui peut relier passé et présent, ici et ailleurs, en fabriquant une bibliothèque de gestes communs.

C’était déjà le cas de BROTHER, présenté lors du festival Instances 2019, c’est encore le propos de CARCASS. Mais cette fois, ses dix interprètes cherchent leur identité collective en partant de leur univers familier lié aux danses urbaines, aux battles, au clubbing, pour aborder des danses folkloriques standardisées et immuables. La batterie de João Pais Filipe et la musique électronique de Luis Pestana créent une bande-son en direct, qu'ils mixent. De ces deux univers le chorégraphe portugais fait naître une communauté vibrante et rebelle, une physicalité sensuelle, des pas complexes d’une énergie folle, et réunit sur scène un condensé d’humanité.

