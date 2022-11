A l’approche du Téléthon Chalonnais, info-chalon a rencontré Michel Camus (AFM) et Gilles Badey (coordinateur entre l’O.M.S et la GRS)

L’interview info-chalon !

Ne vous y trompez pas, s’il y a bien deux personnes qui sont motivées à l’approche du Téléthon qui se déroulera un peu en avance à Chalon-sur-Saône, c'est-à-dire en date du vendredi 18 et samedi 19 novembre, c’est bien Michel Camus (à droite sur la photographie) responsable Téléthon de l’AFM (Association Française contre les Myopathies) chargé de la partie Ouest du département de la Saône-et-Loire et Gilles Badey, coordinateur du déroulement du téléthon entre l’O.M.S et le GRS (Retraite sportive).

Michel Camus a accepté de répondre à deux questions d’info-chalon :

Michel, que souhaiteriez-vous dire aux chalonnais et grands chalonnais pour qu’ils restent mobilisés lors de cet événement de grande ampleur ?

M.C : « Alors certes Chalon va faire son téléthon avec 15 jours d’avance parce qu’ils avaient des problèmes de salle mais cela restera néanmoins toujours le téléthon, c'est-à-dire une grande fête, un moment de rencontre avec les autres et aussi un moment de partage avec les malades. Alors venez nombreux partager ces journée le 18 et 19 novembre avec les nombreuses associations présentes ! ».

Vous appelez toujours à une grosse mobilisation pour les dons ?

M.C : « Bien sûr nous appelons beaucoup de monde à venir ! A ce mobiliser et de contribuer financièrement pour les besoins de la recherche, pour l’aide aux malades et pour créer de nouveaux centres du type Village Répit pour soulager les familles et les aidants. Une façon aussi de soutenir la lutte contre la myopathie et les maladies rares car maintenant l’AFM à pris aussi en compte les maladies rares ! ».

Alors venez nombreux participer à cet événement qui va se dérouler le vendredi 18 à partir de 18 heures et le samedi 19 novembre toute la journée au parc des expositions de Chalon-sur-Saône.

J.P.B