L'Arrosoir : DIDIER ITHURSARRY TRIO « ATEA »

« ATEA », c’est « la porte » en langue Basque. Celle qui rassure, qui claque, qui invite ou intrigue. Témoin, gardienne d’histoires de vies, d’humeur et de sueur. Entrer ou sortir. S’arrêter. Traverser. Passer d’un monde à un autre, de l’ici vers l’ailleurs, du souvenir à la destination rêvée, du réel à l’imaginaire, jusqu’à l’inconscient.

C’est avec Pierre Durand à la guitare et Joce Mienniel aux flûtes que Didier Ithursarry nous invite dans les méandres de son intimité et de ses inspirations. Frapper à la porte d’un troquet, d’une ferme basque, d’un palace, d’une maison du quartier Lapa à Rio, d’une habitation du Pays Dogon, ou à la porte du 221B Baker Street à Londres… « … départ dans l’affection et le bruit neuf ! ».

En partenariat avec le Centre Régional du Jazz Bourgogne Franche Comté

Vendredi 18 novembre 2022 à 21H - L'Arrosoir

Renseignements, tarifs et réservations : www.arrosoir.org

Texte et visuel : Communication L'Arrosoir - Crédit photo : Malik Chaib