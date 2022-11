6e Salon du livre organisé par ‘Lire à L’Hôpital’ : discours et remise de chèques par le Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise

Mardi 15 novembre à 10h30, c’est Philippe Collange-Campagna, Directeur de l’Hôpital William Morey - plus exactement du groupement hospitalier de territoire (GHT) Saône-et-Loire -Bresse-Morvan - qui a ouvert la série de prise de parole à l’occasion de l’organisation par l’association ‘Lire à L’Hôpital’ de la 6e édition du Salon du Livre. Une quarantaine d’auteurs étaient présents et des animations par l’association 501st legion French Garrison ‘Star Wars’ et les élèves ‘Théâtre’ de Jean-Jacques Parquier du Conservatoire du Grand Chalon, d’autre part, ont été également mises en place.

Philippe Collange-Campagna a réaffirmé qu’il était important « d’ouvrir l’hôpital à d’autres associations, à d’autres activités » dans le but de le rendre plus accueillant et alléger certains parcours de patients un peu difficile, comme l’a souligné également Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône et Président du conseil de surveillance du centre hospitalier William–Morey. La Présidente de l’association ‘Lire à L’Hôpital’, Claire Frolet, a vivement remercié les élus venus nombreux, la Direction de l’hôpital, les financeurs dont la ville et le Grand Chalon font partie ainsi que les auteurs qui ont répondu présent. « C’est important pour nous d’ouvrir l’hôpital sur la ville […] d'amener un peu d’oxygène aux patients ». La Présidente de l’association a également adressé ses remerciements à Céline David, potière, qui est intervenue dans le cadre d’un atelier en lien avec ce salon auprès d’un EHPAD, l’association 501st legion French Garrison, le Conservatoire du Grand Chalon et tous les bénévoles « sans qui rien ne serait possible ».



Gilles Platret a noté lors de sa prise de parole concernant ce salon « la belle ambiance d’édition en édition ». Le 1er Magistrat de la ville s’est dit fier que le livre soit une fois de plus mis à l’honneur à Chalon-sur-Saône. En effet, après le Salon du Livre Jeunesse, le Salon des auteurs de Bourgogne Franche-Comté au Cloître de la Cathédrale Saint-Vincent, ce Salon qui a lieu tous les deux ans, prochainement, ce sera le Salon de la BD qui ouvrira ses portes à la Salle Marcel Sembat. Le maire de Chalon-sur-Saône a notamment adressé ses remerciements aux auteurs participant à cette 6e édition et au Lions Club pour la remise de chèques qui allait avoir lieu après les discours.

C’est ainsi que deux chèques de 1500 Euros par le Lions Club Mercurey-Côte Chalonnaise, l’un à ‘Lire à L’Hôpital’, l’autre à l’association ‘Ecoute et Soutien des enfants hospitalisés’.

SBR