Affaire de famille rugbystique dévoilée sur un réseau social !

« Autre histoire entre un tonton et son neveu, en Bourgogne cette fois, et en Saône et Loire exactement...

Celle de l'oncle Laurent et le neveu Pierre, qui ont joué pendant 6 ans ensemble à Tournus en Fédérale 3, avant que leurs routes ovales ne se séparent.

Avant de se recroiser dimanche dernier, et de s'affronter pour la première fois en Régionale 2. Laurent, 3ème ligne centre de 47 ans (pour sa très probable dernière saison) avec le Chatenoy Rugby Club et Pierre, centre de 24 ans, avec le C.S. Seurrois Rugby.

Ce dernier nous confiait qu'un repas de famille s'est tenu deux jours avant la rencontre, où le « chambrage » et les conseils de l'ancien pour le plus jeune étaient de mise.

Et pour la petite histoire, c'est le Tonton qui a gagné 22-21... Ca valait bien une bière ! »

Un petit salut et merci au site Rugby Amateur