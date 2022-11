Visite de l’atelier Puzzle Michèle Wilson, Entreprise du Patrimoine Vivant

Il y a 3 semaines info-chalon consacrait un article à l’atelier Michèle Wilson : « Des puzzles made in Chalon-sur-Saône ». Ce mardi 15 novembre, Julien Vahanian, Directeur des ateliers a procédé à l’inauguration des locaux situés 4 impasse de la cloche à Chalon-sur-Saône en présence du Président du Grand Chalon entouré d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion et Martine Granier, Directrice de la mission Développement Économique, Enseignement supérieur, Numérique et Emploi au Grand Chalon. Plus tard dans la soirée, c’était Véronique Avon, Conseillère déléguée Animation commerciale qui se joignait à l’assemblée ; Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône était également attendu.

L’entreprise, créée il y a 47 ans à Tournus, a ensuite déménagé à Sennecey-le-Grand, puis à Chalon-sur-Saône en 2020, passant de 2 à 8 salariées. Cependant, cette maison, née en Bourgogne, compte 25 salariés à l’échelle du pays puisque Puzzle Michèle Wilson, c’est aujourd’hui 1 atelier à Chalon-sur-Saône, 2 ateliers-boutiques à Paris, 1 site internet ( www.puzzlemichelewilson.com ). Vous pouvez également retrouver les puzzles de cette marque à la boutique l’En-Jeu, 26 rue Aux Fèvres à Chalon-sur-Saône.

Pour cette inauguration qui intervient 2 ans après l’installation, c’est Julien Vahanian qui a conduit la visite des locaux et expliqué les différentes étapes de fabrication en présence de Sylvie Bourdon, Cheffe d’atelier. Dans l’entreprise depuis 7 ans, fière d’être chalonnaise, elle est, avec Benjamin, la première salariée à avoir travaillé dans ses nouveaux locaux. Les personnes présentes lors de cette soirée très conviviale ont pu constater que les diverses étapes demandaient des gestes très précis.

Cette maison, qui propose des puzzles en bois découpés à la main, possède le label Entreprise du Patrimoine Vivant et était présente sur le Salon ‘Made in France’ qui s’est tenu la semaine dernière au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Le plus grand puzzle proposé par les ateliers Puzzle Michèle Wilson comprend 5000 pièces et mesure 1m40 ; autre nouveauté : le puzzle-jeu Escapade, quant à lui, présente 25 pièces et propose une étape à Chalon-sur-Saône pour mettre à l’honneur son Carnaval, l’un des plus beaux en France et indique également que son atelier y est basé.

« Il était important de soutenir ce projet de production en plein centre-ville », a souligné Sébastien Martin, ainsi Puzzle Michèle Wilson a pu bénéficier de 9124 euros attribués par le Grand Chalon dans le cadre de l’aide à l’immobilier d’entreprise qui a permis une aide de la région à hauteur de 45 620 euros.

SBR