Des puzzles made in Chalon-sur-Saône

Créés, il y a 47 ans à Tournus, les ateliers ont ensuite déménagés à Sennecey-le-Grand, pour s’établir en 2020 à Chalon-sur-Saône. Depuis ce déménagement et l’engouement suscité pendant les périodes de confinements pour les jeux, l’atelier est passé de 2 à 8 salariés, sur ce site, en 2 ans. Dirigé aujourd’hui par Julien Vahanian, ‘Puzzle Michèle Wilson’, du nom de sa créatrice, propose des puzzles d’art en bois, fabriqués à la main dont vous pouvez consulter le catalogue sur : www.puzzlemichelewilson.com et découvrir la qualité de ces beaux puzzles décoratifs et les magnifiques illustrations choisies pour composer l’édition 2023 de la collection adulte et de la collection enfant.

Au coeur du centre-ville de Chalon-sur-Saône, nous avons rencontré Sylvie Bourdon, Chef d’atelier qui travaille pour ‘Puzzle Michèle Wilson’ depuis 7 ans et qui nous fait visiter cette maison proposant un travail d’artisanat, « sans doute, l’une des seules en Europe à faire cela », nous explique-t-on. Ici, les images sont collées sur des planches de peupliers (issus de forêts de peupliers et de fromagers gérées durablement) et découpées par lot de 7 planches à main levée composant, à chaque découpe, 7 puzzles semblables mais uniques dans sa référence puisque rien n’est tracé, la découpe est assurée par un artisan. ‘Puzzle Michèle Wilson’, ce sont également deux ateliers-boutiques à Paris, l’une dans le 15e et l’autre dans le 11e.

SBR

Pour en savoir plus : « Michèle Wilson démarre son activité en 1975 à la suite de Véra où elle a appris le métier. Elle met au point une découpe spécifique qui dépend du style du peintre, de la manière dont on perçoit ses coups de pinceau. Le motif joue son rôle aussi : les pièces de mer seront ondulées comme des vagues, le ciel comportera des nuages et la pierre sera rendue par des pièces plus carrées ». Extrait du catalogue 2023.