Conférence UTB sur les cyberguerres à la Maison des Syndicats

Les cyberattaques représentent une menace grandissante et un nouvel enjeu de défense. Ce jeudi 17 novembre 2022, Yves Fournier, le président de l'Université pour Tous de Bourgogne, recevait Nicolas Arpagian, expert en cybersécurité chargé d'enseignement à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, pour une conférence de presse sur les cyberguerres, pour penser la techno-politique du XXIème siècle. Ce dernier est l'auteur de Frontières.com, aux éditions de l'Observatoire. Plus de détails avec Info Chalon.

Le monde se transforme, tout vacille et change sous nos yeux. Les pays se font la guerre autrement : les geeks-soldats de la cyber guérilla précèdent désormais les chars d’assaut. La Russie construit son propre Internet, pour s’éloigner un peu plus du monde occidental. La monnaie, comme le bitcoin, n’est plus seulement créée par des États, mais par des particuliers.

La vie privée menace de disparaître. La parole des professionnels vaut autant que celle des amateurs. Les réseaux sociaux ne servent plus seulement à discuter entre amis, mais à influencer les prochaines élections.

Bref : les séparations disparaissent entre des catégories qu'on croyait évidentes et pérennes. Péages et murailles remplacent peu à peu les frontières classiques qui distinguaient les environnements personnels, économiques et institutionnels.

Nicolas Arpagian prend la mesure de ces changements dans cet exposé, sans cris d’orfraie et sans panique. Oui, les choses changent. Oui, nous devons nous y habituer. Sinon ? Nous en pâtirons.

Le conférencier a dédicacé son livre Frontieres.com en vente dans la Salle de congrès de la Maison des Syndicats, à l'issue de son exposé.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati