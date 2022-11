La salle Sembat s’est muée en temple du stand-up grâce au Jamel Comedy Club

Un sextuor et une infaillible complémentarité

Au moyen d’une « opération commando » en bonne et due forme, l’entité grouillante de vie au profil modulable tout autant qu’interchangeable, aura lâché la bride au tout-venant de l’existence à Chalon-sur-Saône. L’humour en vadrouille, à géométrie variable, aura permis à l’interactivité et à l’impro notamment d’être le ferment de situations cocasses, ce sans coup férir. A la faveur d’une ample revue d’effectif, les spectateurs n’eurent par conséquent que l’embarras du choix à vrai dire, avec la prestation de six artistes seuls en scène –une unique femme parmi eux- dont la somme des particularités fit le charme de la soirée. Louis Chappey, Ayoub Marceau, Farid Chamekh, Nash, Rey Mendes, et Redouanne Harjane, ont ainsi promu l’hétéroclisme le plus naturellement du monde, où la fraîcheur de l’instant s’imposait à tout propos. Ou comment, souvent à partir d’un rien, s’échiner à provoquer le rire sous toutes ses formes en galvanisant une assistance consentante aux coudées franches. L’enfance, la pression sociale, la covid, l’écologie, les premiers pas sur la lune, les orgasmes, la prostate, le chlore dans les piscines, les urgences, les travers de langage, l’immigration en sens inverse, les ravages de la drogue, on en passe et des meilleures, devaient tour à tour emporter l’adhésion générale. Tout pour plaire assurément.

Michel Poiriault

[email protected]