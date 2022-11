Après 40 ans de carrière chez les sapeurs-pompiers, c'était le pot de départ de Poulot

L'adjudant-chef Pascal Floret, dit Poulot, responsable du Pôle départemental détection et du Pôle Appareils respiratoires isolants (ARI) de Chalon-sur-Saône au Centre de secours et d'incendie de Chalon-sur-Saône, vient de raccrocher après 40 ans de carrière. Vendredi 18 novembre, c'était son pot de départ à la retraite. Plus de détails avec Info Chalon.

Vendredi 18 novembre au soir, le président de l'Amicale des sapeurs pompiers, Thibaut Laforest, avait convié l'ensemble du Centre de secours et d'incendie de Chalon-sur-Saône pour le pot de départ en retraite de l'adjudant-chef Pascal Foret.

C'est entouré du colonel Frédéric Pignaud et du commandant Thierry Vuillemin, que celui que ses pairs surnommaient affectueusement Poulot a été sous les feux de la rampe — les seuls qu'il convient de ne pas éteindre — avant une retraite bien méritée, après 40 ans de bons et loyaux services en tant que sarce.

Et dans l'assistance, on retrouvait Marie-Hélène, sa femme, Maud et Aurore, ses filles, Aexandre et Pierre, ses gendres et Louise, Paul et Rose, ses petits-enfants.

Né le 5 novembre 1960 à Saint-Rémy, Pascal est issu d'une famille de 4 enfants, son père était préparateur en pharmacie et sa mère, secrétaire.

Après avoir obtenu son CAP et BEP de mécanicien d'engins de travaux publics et avoir été embauché en 1979 en tant que mécanicien poids lourd dans un garage à Lux, le jeune homme devient sapeur-pompier volontaire à Buxy, petit bourg de la Côte Chalonnaise pour qui son cœur battait déjà, du 1er décembre 1978 au 1er octobre 1984.

Recruté par Dominique Perben, le maire de Chalon-sur-Saône d'alors, il intègre le Centre de secours principal (CSP) de Chalon-sur-Saône, le 1er octobre 1984.

C'est le 1er janvier 2000 qu'il quitte son logement, le N°17 du Bâtiment B, pour s'installer à Buxy afin de poursuivre son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire (SPV) sur le Centre de Buxy jusqu'au 1er décembre 2018.

Arrivé au grade d'adjudant-chef le 1er janvier 2008, c'est cette même année 2018 qu'il se voit décerné la médaille de l'ancienneté des sapeurs-pompiers échelon grand or.

En outre, il a exercé deux mandats en tant que conseiller municipal à Buxy, dont un en tant que 1er adjoint en charge de la voirie, des affouages et évidemment, référent sécurité incendie.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati