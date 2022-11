Maëva HUGUENIN, à peine 15 ans et déjà ceinture noire !

C'est en suivant les traces de son grand frère Allan, que Maëva HUGUENIN a fait ses premiers pas sur le tatami du club de Sennecey. Au vu de l'énergie du petit bout de chou qu'elle était, la discipline venue du Japon est vite apparue comme un élément essentiel dans son évolution d'enfant.

Le domicile familial s'étant rapproché de Chalon, la fratrie a tout naturellement poussé les portes du Judo Club Chalonnais où ils ont su trouver très rapidement leur place dans la grande famille des judokas de la rue de la paix.

Maëva s'est d'ailleurs pris de passion pour le Judo et il n'est pas rare qu'elle se précipite au Dojo pour retrouver ses camarades et ce même si l'entrainement n'est au rendez vous. Une "deuxième maison", comme elle le dit , où elle s'épanouie et se laisse prendre au jeu de la compétition. Déjà qualifiée à la Coupe de France Minimes juste avant la parenthèse Covid, elle a récidivé la saison dernière en se hissant en 1/8ème de finale de la Championnat de France espoirs !

Mais ce n'est pas tout, Maëva est une fille pressée et avec son amie Sarah PETIT, elles ont passé avec succès toutes les épreuves techniques afin d'obtenir leur ceinture noire. L'engouement de Maëva était tel qu'elle a tout réussi et ce presque trop rapidement car il lui a fallu patienter de longs mois et ses 15 ans révolus pour enfin mettre son nouveau grade autour de la taille.

Pour saluer cette patience , parents et amis se sont réunis en nombre vendredi soir au Dojo afin d'assister à sa remise de ceinture. Son professeur Yann DU CLOSEL, était fier de lui remettre cette belle ceinture avant la traditionnelle ligné des chutes pour son entrée de le cercle, déjà conséquent, des ceintures noires du club. Par la suite, Maëva s'est même offert le luxe d'un discours qui restera sans doute dans les annales de l'association avant de conclure par une belle soirée fort appréciée par l'ensemble des convives.