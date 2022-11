Succès des portes ouvertes et de la soirée du beaujolais nouveau à la cave ‘Vins & Cie’

Les personnes en situation de handicap complètement intégrées dans ce projet. Le clin d’œil info-chalon.com

Christine Baudot, la propriétaire de la cave ‘Vins & Cie’, située 26 route de Lyon à Saint Rémy (cave facile d’accès avec parking située sur les quais de Saône), organisait vendredi 18 novembre à partir de 17 heures ses journées portes ouvertes à l’occasion de l’arrivée du Beaujolais nouveau. Créatrice d’une nouvelle marque de chocolat 100% artisanal ‘Histoire d’Escargots’, sa cave fait office désormais de nouveaux services tels que chocolaterie et épicerie fine.

A cette occasion, Christine, cette commerçante et maman au grand cœur présentait à ses invités son trophée Handi-Insertion (prix du coup de cœur de l’inclusion du châlonnais 2022) qu’elle avait reçu le matin même à la sous-préfecture des mains d’Olivier Tainturier, sous-préfet de Chalon-sur-Saône.

Cet événement a connu un franc succès et l’on notait d’ailleurs les présences de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Pierre Carlot, Conseiller Municipal en charge des associations, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Serge Cordier, Responsable de l’ESAT de Convergences 71 qui accompagnait Pierre (Livraison) et Bélinda (ouvrière agroalimentaire service traiteur et confitures), Mathieu Chevalier, de l’ESAT G Fauconnet de Crissey, Geoffrey Guigue, représentant l’ESAT de Montret qui accompagnait Corentin Desvignes (ouvrier de magasin à la ferme de viennette)…

Christian Chapeland, viticulteur à Le Fagolet à Vaux-en-Beaujolais était présent pour présenter 4 appellations de Beaujolais : Le Saint Roch, le beaujolais village « Domaine des 2 Vallons », Beaujolais village « Domaine Burnichon » et Domaine des 2 Vallons « L’instant Chardonnay ».

A noter que Christine Baudot, propose également des colis de Noël dont la conception est réalisée par des personnes en situation de handicap à partir de produits 100% bio. Vous l’aurez compris un concept de réalisation de colis plus engagé sur le plan local mais aussi beaucoup plus humain tout en alliant la qualité des produits et permettant à toutes les personnes en situation de handicap d’y trouver leur place.

La cave Vins & cie est ouverte de 9 heures 15 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures du mardi au samedi. Renseignements au 03 85 93 39 03

