Bruno Lemaire et Olivia Grégoire attendus en Saône et Loire ce lundi

Le Ministre de l'Economie et des Finances ainsi que la Ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme sont attendus ce lundi sur le Bassin Minier.

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, se rendront en Saône-et-Loire (71) ce lundi 21 novembre pour un déplacement consacré au soutien de l’Etat en faveur des entreprises faisant face à la crise énergétique.

Les ministres visiteront la boulangerie Chaloin à Blanzy. Cette TPE devrait être fortement impactée par la hausse des prix de l’énergie. En effet, elle n’est pas éligible au tarif réglementé de vente et sa facture d’électricité devrait sensiblement augmenter à compter de 2023.

A l’issue, les ministres participeront à une table ronde à Montceau-les-Mines avec les acteurs économiques locaux pour échanger avec eux et leur présenter le nouveau dispostif d’aides aux entreprises.