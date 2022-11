7 accidents de la circulation ce samedi soir en Saône et Loire

Encore une soirée bien rythmée pour les sapeurs-pompiers de Saône et Loire.

A la tombée de la nuit, route de Bioux à Mâcon, les sapeurs pompiers sont intervenus pour une collision entre deux véhicules. A Thurey, un véhicule a perdu le contrôle, route de Louhans. Seul en cause, l'automobiliste a du être désincarcéré de l'habitacle. Vers 23H30, c'est du côté de Ciry le Noble que les sapeurs-pompiers sont intervenus avec là aussi une perte de contrôle. Un blessé a été pris en charge par les secours. Quelques minutes plus tard, sur la RD 148, à Saint Maurice les Couches, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule, terminant sa course en contre-bas de la chaussée.

Sur la RD60 à Gueugnon, vers 23H40, un automobiliste a lui aussi perdu le contrôle de son véhiculen percutant un mur.

A Ouroux sur Saône, peu après minuit, sur RD 978, les sapeurs-pompiers sont inervenus là aussi suite à une perte de contrôle. Enfin à Gourdon, peu avant 4h du matin, pour une énième perte de contrôle.

L.G