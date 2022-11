Le Château de Montaigu immortalisé sous l'angle de la bande-dessinée

C'est un joli clin d'oeil adressé à l'un des monuments historiques de la Côte Chalonnaise. La BD est à découvrir et à acheter encore ce dimanche au Salon de la BD qui se tient à la salle Marcel Sembat à Chalon sur Saône.

Paul de Launay, figure de Mercurey et propriétaire du Château de Saint Martin sous Montaigu a particulièrement apprécié la sortie de ce 4e album BD porté par Bulles de Bourgogne (le 5e si on prend compte le tout premier). Une initiative lancée par toute l'équipe réunie autour de son Président Jean-Pascal Lebrat. Les honneurs de la réalisation de ce 4e opus reviennent à la famille Mayen, implantée sur le quartier de Touches depuis de nombreuses années. Avec Martin, la maman, à l'origine des recherches historiques, c'est le fiston Cédric Mayen, le scénariste qui a lancé les opérations via sa chaine internet. Un concours a été ouvert, permettant à tous les dessinateurs de proposer leurs réalisations.

Le choix de Bulles de Bourgogne s'est porté finalement sur Djon. Une première pour lui. Basé à Cholet, il réalise ici sa première BD après avoir été sélectionné suite au concours lancé.

L'histoire du Château racontée à travers une dizaine de pages

Il est bien difficile pour les jeunes générations de s'imaginer ce qu'il se cache derrière les derniers vestiges du Château de Montaigu. Malgré tous les efforts de l'association qui vise à faire revivre les lieux, c'est un vrai travail de Titan qui demeure. Alors, la BD permet soudainement de donner vie à ces lieux, de permettre de mieux imaginer l'imposante bâtisse qui dominait la vallée des Vaux. La BD retrace en quelques pages toutes ces décennies de ve depuis la fin du Xe siècle, date de la construction de ce point fortigié jusqu'à l'ermitage du XIXe siècle et sa destuction au fil du temps. Une bien belle manière de mieux appréhender les lieux.

Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et Landry Léonard, adjoint au maire de Mercurey ont tenu à saluer l'initiative portée par Bulles de Bourgogne.

La BD est disponible à 3euros à l'Antre des Bulles, chez Develay, à l'Office de Tourisme et au Moulin à Café Place Saint-Vincent. Vous pouvez également vous adresser à [email protected]

Laurent Guillaumé