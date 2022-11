Le Grand Chalon, aux côtés de ses partenaires, s’inscrit dans la ‘Semaine nationale de la dénutrition - Ensemble, mettons fin à cette maladie silencieuse’

Du 18 au 25 novembre a lieu la 3e édition de la Semaine nationale de la dénutrition. Cet événement de santé publique vise également à faire prendre conscience de l’ampleur de cette maladie dont on parle peu. Les chiffres présentés sont édifiants ; en France, cela concernerait 2 millions de personnes.

Mardi 15 novembre, à 16H, à l’Hôtel d’Agglomération, Alain GAUDRAY, Vice-Président du Grand Chalon en charge de la Santé, a présenté le programme de cette semaine entouré de Marie-Christine Agacinski, Directrice des Solidarités et de la Santé du Grand Chalon et de représentants du Centre Hospitalier William Morey, de l’Hôpital Privé Sainte-Marie, d’Unis-Cité... venus avec des jeunes débutant leur service civique sur le programme ‘Solidarité seniors’.

Après avoir expliqué à l’assistance ce qu’est exactement la dénutrition, ses diverses causes et conséquences et les moyens d’actions possibles en termes de prévention, lutte et prise en charge, Alain Gaudray, a donné ensuite la parole aux diététiciennes présentes représentant les partenaires engagés dans cette semaine nationale. Le Vice-président du Grand Chalon a également donné la parole aux jeunes qui commençaient leur service civique et qui vont travailler sur certaines communes du Grand Chalon, être formé sur le « grand âge » et aborder la thématique de la dénutrition.

Le service Santé et Handicap du Grand Chalon, à partir des propositions des diététiciennes nutritionnistes du territoire et avec le soutien de Coralie Mottet, diététicienne nutritionniste à l’Hôpital privé Sainte Marie, a édité dans le cadre de cette semaine nationale un livret de recettes et astuces afin d’aider à « maintenir une alimentation suffisante et ainsi éviter la dénutrition ».

Découvrez le programme :

SB

SBR