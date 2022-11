Chalon-sur-Saône : Vif succès du salon de la BD

Une 3ème édition qui a conquis l’ensemble du public chalonnais et grand chalonnais!

La 3ème édition du salon de la BD qui s’est déroulée ce weekend à la Salle Marcel Sembat de Chalon-sur-Saône a connu un immense succès dès le premier jour (samedi) avec plus de 950 visiteurs dont 1/3 d’enfants et un dimanche tout aussi fréquenté avec plus de 1000 personnes dont 1/3 d’enfants.

Il faut dire que les organisateurs de ce salon Jean Pascal Lebrat, Président de l’Association Bulles de Bourgogne et Florent Bouteillon, propriétaire de la librairie L’Antre des Bulles ont mis tous les ingrédients possibles pour satisfaire petits et grands .

Avec 30 auteurs nationaux et internationaux présents… ce salon proposait des B.D très diversifiées dans le but d’apporter de la curiosité aux visiteurs et lecteurs.

La Bibliothèque Municipale avec son espace,

Mais aussi la Bibliothèque Départementale qui proposait un jeu interactif afin de résoudre une enquête du type ‘Escape Games’.

Sans compter avec l’espace jeux de société avec l’En-jeu,

Des espaces lectures, des projections à l’écran et beaucoup d’animations… Tout était réussi lors de cette 3ème édition du salon de la B.D

Clin d’œil Christophe Cazenove l’auteur de la B.D des Pompiers.

Clin d’œil également à une autrice de B.D locale, Adeline Ruel.

Le photoreportage info-chalon

J.P.B