L’Association Corasaône continue sa mobilisation et ses actions

Le clin d’œil info-chalon

Vendredi 18 novembre, à partir de 14h30, 3 bénévoles de l’Association Corasaône se sont rendus à l’Hôpital William Morey pour effectuer à nouveau une opération de sensibilisation au cancer en remettant aux responsables des services de gynécologie « section cancer », 20 vernis, 20 crèmes, 5 boxes roses soins complets du visage pour les personnes en chimio et 4 boites à ’’Morphée’ permettant aux personnes en soin d'avoir des séances de méditation, de sophrologie et de relaxation (Morphée facilite l'endormissement et la relaxation).

J.P.B