Un relookage pour soi ou pour offrir ? Delphine vous attend dans sa boutique de mode Cop’s & Co

Les fêtes approchent, c’est le moment de penser à sa tenue ou à un cadeau sur mesure : pourquoi pas une tenue complète ? Delphine Michalas, conseillère mode, saura vous guider parmi les nouveautés de sa boutique Cop’s & Co qui habille la femme de la tête aux pieds, accessoires compris.

Au-delà des rues piétonnes chalonnaises, il existe des boutiques de mode proches du centre-ville, redues facilement accessibles grâce à leur parking.

C’est le cas de Cop’s & Co, situé près du rond-point des impôts, au 1 avenue Monnot Prolongée.

La mode de la tête aux pieds

Connaissez-vous la boutique cosy Cop’s & Co ? Voici le bon moment pour venir découvrir les nouveautés et tendances des prochains mois. Car en plus des vêtements pour femmes, de la maroquinerie, Delphine a récemment concocté pour vous un joli choix de chaussures. De quoi vous relooker de la tête aux pieds !

Mais surtout, Delphine saura vous conseiller. Eh oui, c’est une vraie conseillère mode depuis longtemps ! Nombre de ses fidèles clientes pourraient en témoigner.

Les fêtes approchent et les cadeaux, coffrets ou bon d’achat seront à coup sûr des idées qui sauront faire plaisir.

Chez Cop’s & Co, on s’adapte également aux disponibilités de chacun avec, notamment, une ouverture le lundi de 10 h à 18 h non-stop.

Publi-rédactionnel

Cop’s & Co

1, avenue Monnot Prolongée

71100 Chalon-sur-Saône

Tél. : 06 78 07 73 18

Mail : [email protected]

Page FB : https://www.facebook.com/bycopsandco/?ref=page_internal