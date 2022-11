AVIS DE DECES - Madame Simone BONNOT née FLATOT

LANS - OUROUX-SUR-SAÔNE - BRAGNY-SUR-SAÔNE



Roland et Alice,

Jean-Michel et Françoise,

ses enfants ;

Stéphane, Frédéric,

Marie-Pierre, Amandine, Bertrand, Maud,

ses petits-enfants

et leurs conjoints ;

ses arrière-petits-enfants ;

ses frères, sa belle-soeur

et toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Simone BONNOT

née FLATOT

survenu à l'âge de 93 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 24 novembre

à 15 heures en l'Eglise de Saint-Marcel.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.