Joli succès du dépistage de diabète sur le marché du Stade

Un très court instant et la possibilité de dépister le diabète. Près d'une centaine de personnes ont participé à l'opération sous la houlette du service Santé et Prévention du Grand Chalon.

L'opération du jeudi matin, placée dans le cadre de la Journée Mondiale contre le diabète, a remporté un vif succès. Mobilisant les services du Grand Chalon à travers l'Espace Santé et Prévention, le service de diabétologie de l'hôpital William Morey, les infirmières de l'ADMR et l'association de diabétologie de Saône et Loire, c'est près d'une centaine de personnes qui ont sollicité un dépistage de quelques secondes.

Deux personnes se sont révélées positives à des taux élevés. Il leur a été recommandé vivement de prendre attache avec leur médecin généraliste, afin de mettre en place un protocole d'accompagnement.

Le succès du dispositif est tel que le Grand Chalon envisage sur l'année 2023 une journée multi-dépistage, selon des informations confiées à info-chalon.com, et on ne peut que saluer l'initiative, quand on sait que plus les pathologies sont décélées tôt plus les traitements et la prise en charge sont efficaces.

Laurent Guillaumé