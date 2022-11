PRIX TERRITORIA 2022 : La Région Bourgogne-Franche-Comté doublement à l’honneur

Le mardi 15 novembre à Paris, en présence de Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, de Christophe Béchu, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et de Jean-Claude Lagrange, conseiller régional, la Région Bourgogne Franche-Comté a été mise à l’honneur lors de la remise des prix Territoria 2022.

La collectivité régionale s’est vu discerner deux récompenses :

TERRITORIA D'OR dans la catégorie "gouvernance" pour le « Pacte des territoires ». La Région a mis en place, avec tous les Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), un Pacte régional pour l'économie de proximité qui vise à accompagner l’économie de proximité, à destination des TPE de moins de 10 salariés.



TERRITORIA DE BRONZE dans la catégorie "mobilités" pour « Mobigo covoiturage » : un dispositif qui vise à développer le covoiturage sur le territoire régional et notamment les déplacements domicile-travail. Cet outil entend répondre à la problématique des déplacements domicile-travail. Il offre un avantage social et financier aux salariés et agit en faveur de la réduction des gaz à effet de serre.



L'Observatoire Territoria organise tous les ans le Prix Territoria pour recueillir, valoriser et diffuser les initiatives des collectivités territoriales afin qu’elles deviennent les « bonnes pratiques » des territoires. Le prix Territoria est destiné valoriser l'innovation dans le secteur public.

Pour cette édition 2022, près de 180 candidatures ont été enregistrées et les comités d’experts avaient sélectionné 57 initiatives innovantes dans 19 domaines qui ont été soumises aux votes des jurés. Les initiatives des lauréats ont été sélectionnées au regard de trois critères : innovation, aptitude à être reprises par d’autres collectivités, bonne utilisation des deniers publics.

Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté souligne que « c’est une belle reconnaissance pour la collectivité, ses services et ses élus impliqués dans la définition de ces politiques publiques »