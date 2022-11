Conseil régional : réaction du groupe RN à l’élection du nouveau président de la commission des finances

Ce lundi 21 novembre, les élus membres de la commission des finances du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté ont procédé à l’élection de leur nouveau président, le LREM Denis Thuriot. Vacant à la suite de la démission du LR Gilles Platret, ce poste revient traditionnellement au groupe d’opposition le plus important du conseil régional et permet un réel travail de contrôle démocratique des finances régionales.

Lors des élections régionales de 2021, les deux groupes LR et RN ayant remporté le même nombre de sièges, il a été préféré la candidature de Gilles Platret dont la liste a dépassé de peu celle du Rassemblement National au second tour du scrutin.

Un an plus tard, le groupe LR ayant perdu 2 élus, Gilles Platret a annoncé sa démission de la présidence de la commission en considérant officiellement que le poste devait échoir au groupe d’opposition le plus important en nombre d’élus : le Rassemblement National. Aujourd’hui, la majorité socialiste, écologiste et communiste associés à la macronie a brisé cette tradition démocratique. Pourtant, le RN est aujourd’hui le premier groupe d’opposition en nombre de sièges ainsi qu’en voix.

Elu avec 10 voix de la majorité socialiste, l’élection de Denis Thuriot rompt avec la tradition d’accorder à l’opposition la présidence de la commission. Ce choix mine grandement la confiance démocratique dans l’institution régionale et confirme le choix de Marie-Guite Dufay et de la gauche d’une gouvernance déconnectée des Bourguignons et des Francs-Comtois.

Les élus du Rassemblement National prennent acte et dénoncent cette décision. Toutefois, ce choix n’entame en aucun cas la détermination du groupe RN à proposer une alternative crédible et continuera de se battre pour une région qui protège face à une crise économique qui met en danger tant de nos compatriotes.