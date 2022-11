Chalon-sur-Saône : Le salon de thé « Le Bon Moment », pour goûter ou pour bruncher à toute heure

Le clin d’œil info-chalon

Nous avons une belle adresse à vous recommander : Le salon de thé « Le Bon Moment » 7 Rue Saint Vincent à Chalon sur Saône, pour un tea time, pour goûter ou pour bruncher à toute heure !

Dans cette jolie boutique où tout est pensé pour votre détente, Eliott Morestin et son équipe vous accueillent, 7 jour sur 7 (les lundis après-midi et du mardi au dimanche non stop de 10h à 19h).

La carte du Bon Moment est élaborée avec des produits artisanaux, pour vous régaler à toute heure, avec de délicieuses gourmandises sucrées : Crêpes, Brioche façon pain perdu, Gâteaux, et Pâtisseries.

Mais aussi salées avec plusieurs versions de leur fameux Toasté (Club Sandwich revisité) et depuis quelques mois, vous pouvez aussi savourer d’excellentes tartines, comme la « Coppa Cabanon » (Raclette, Coppa et jambon Serrano) ou la Mozzadict (Pesto tomates, Fiordi latte et Burrata) pour ne citer que celles-ci !

Coté boissons : Chaï latte, Chocolat chaud, Cappuccino et Créations originales parsèment la carte ainsi qu’une sélection de thés et d’infusions très variée (plus de 30 créations artisanales et naturelles signées KODAMA PARIS)

Vous pouvez également offrir une carte cadeau, il n’y a pas de montant minimum. Celle-ci pourra être utilisée en une ou plusieurs fois, et sans date limite ! Tous renseignements téléphoniques au 03 85 99 08 56 Les tickets restaurant sont acceptés A découvrir sur facebook, instagram et TripAdviso

