A Chalon sur Saône, le réseau de chaleur s’étend pour alimenter à 80 % d’énergies renouvelables

Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône et Yann Rolland, Directeur Général Délégué d’ENGIE Solutions, ont signé ce jour le contrat d’avenant du réseau de chaleur Chalon Energie : pour apporter à toujours plus d’habitants chaleur et eau chaude sanitaire majoritairement produites à partir d’énergie renouvelable et locale : le bois.

ENGIE Solutions déploiera d’ici 2025, 11,2 km de réseau supplémentaires, permettant aux habitants et usagers de 80 nouveaux bâtiments d’en bénéficier à leur tour. Cet engagement fort apporte une réponse concrète à un enjeu économique, social et environnemental.

Dans un contexte de fluctuation des prix des énergies fossiles, ENGIE Solutions a proposé une solution à la fois économique, sociale et environnementale à la Ville de Chalon-sur-Saône en signant un avenant au contrat de délégation de service public du réseau de chaleur Chalon Energie.

Ce nouvel avenant conclu pour une durée de 10 ans, prévoit l’arrêt de la cogénération gaz couplée à un passage basse température du réseau grâce à la modernisation des moyens de production. Le réseau Chalon Energie connaitra également un développement important avec 80 abonnés supplémentaires Autrement dit, près de 3 000 équivalents logements bénéficieront de la chaleur et de l’eau chaude sanitaire produites grâce à cette extension du réseau.

Cette solution permettra de diminuer de plus de 15 % les consommations de gaz du territoire et ainsi d’éviter l’émission de près de 30 000 tonnes de CO2 chaque année.

Le développement du réseau est permis grâce à une meilleure utilisation des ressources renouvelables locales, dont le bois, et un investissement de 25 millions d’euros porté par ENGIE Solutions. De 50 % à l’heure actuelle, le réseau de Chalon Energie passera à une « mixité » renouvelable de près de 80 %.

Pour Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, « cet accord contribue à préserver le pouvoir d'achat des Chalonnais, qui constitue une priorité pour la Ville de Chalon-sur-Saône ».

« À travers cette extension, la Ville de Chalon-sur-Saône et ENGIE Solutions marquent leur volonté commune de s’engager afin de renforcer l’attractivité du territoire grâce à un réseau de chaleur plus durable et amortissant les fluctuations de prix des énergies fossiles », souligne Yann Rolland, Directeur Général Délégué d’ENGIE Solutions. « Cette collaboration s’inscrit dans une démarche vertueuse et va dans le sens des engagements d’ENGIE Solutions en faveur d’infrastructures performantes décarbonées et accessibles à un maximum d’habitants. »

Présentation du réseau de chaleur Chalon Energie

10 ans de contrat d’exploitation

11,2 km de réseau supplémentaires

80 sous-stations portant le total à 300

3 000 équivalents-logements raccordés

2 x 10 MW de puissance installée à la chaufferie Aubépins et 5 MW à la chaufferie Est

32 000 t/an de plaquettes forestières acheminées dans un rayon inférieur à 100 km

et 50 000 tonnes à l’horizon 2025

25 M€ d’investissement ENGIE Solutions

2,5 M€ de Certificats d’économies d’énergie (CEE) au total