Les motards en colère de Saône et Loire appellent à la mobilisation ce samedi contre le contrôle technique des deux roues

La Fédération Française des Motards en Colère de Saône et Loire (FFMC 71) organise, le samedi 26 novembre 2022, une manifestation contre la mise en place du contrôle technique des 2 et 3 roues motorisés.

La FFMC 71 considère que ce contrôle technique n’est en rien en rapport avec la sécurité routière, seulement 0,3% d’accidents de 2 ou 3 roues motorisés, de 125cc et plus, sont dus à une défaillance technique.

Le cortège partira du Pôle Moto de Sevrey vers 10h pour se rendre à Mâcon afin d’obtenir une audience avec le préfet de Saône et Loire.

La circulation sur la E607 et D906, au centre-ville et zone sud de Mâcon sera perturbée entre 10h et 14h30.