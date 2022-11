L’"Association des Petits Berlioz" de Châtenoy le Royal a fait son marché d’automne.

L’"Association des Petits Berlioz" est devenue, avec les années, une institution et des parents d’enfants de maternelle et d’élémentaire s’investissent aux côtés des enseignants pour organiser des manifestations. Le but de l’association est de collecter quelques fonds qui seront utilisés pour les besoins et les activités des élèves.

La présidente de l’association Zinabe Djaafer : « Nous avons créé ce marché pour faire une animation dans le but de faire connaitre l’école mais aussi la commune, et les producteurs locaux. J’ai 4 supers mamans à mes côtés et aujourd’hui une trentaine de parents se sont mobilisés sur la journée pour ce marché. L’argent récolté va servir aux 30 élèves de CM2 de la classe de Patricia Pierre pour la classe poney à Laizé du 2 au 5 mai prochain ».

Les producteurs châtenoyens avaient installé leur stand : le Gaec Galoche, la ferme du Grand Coppis, les abeilles du Lolo apiculteur. Manu DécoMnkit, K.Création, Amandine Fiorentini réflexologue plantaire, les douceurs de Lucie, étaient présents avec leurs produits. On pouvait noter la participation de la Croix Rouge.

Les élèves de la classe de CM2 avaient eux aussi leur stand où ils vendaient des gâteaux, une belle façon de contribuer à la collecte de fonds pour leur sortie.

Vincent Bergeret maire de la commune et quelques élus ont été accueillis par madame Zinabe Djaafer présidente de l’association, Xavier Houillon directeur de l’école Berlioz et les enseignants.

Ils ont visité les différents stands dont celui tenu par les élèves de CM2 et celui des parents d’élèves.

La présence des élus est une marque de soutien et de grand intérêt porté par les élus à l’école de la république et à tous ceux enseignants et parents qui s’investissent pour l’éducation des enfants et la vie de la commune.

