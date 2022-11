Fragnes La Loyère, le prix des fluides au centre des débats du dernier conseil municipal.

Fragnes La Loyère, commune d’environ 1500 habitants, se voit confronter comme bon nombre de communes à la dure réalité de l’augmentation exponentielle de l’électricité. Un sujet largement abordé par les élus lors du dernier conseil municipal du 16 novembre 2022, sujet qui préoccupe largement les administrés et les associations de la commune. En effet des habitants et des membres d’associations étaient présents à cette séance de conseil pour connaitre les dispositions envisagées par la mairie sur le chauffage, l’éclairage et même les éventuelles fermetures de salles.

Alain Gaudray, maire, a ouvert la séance en remerciant les concitoyens d’être venus et il les a vivement invités à venir plus souvent.

Question 3 : Evolution des prix d’électricité pour la commune

Alain Petit était le rapporteur de cette délibération. Il a exposé les différentes analyses faites sur les consommations et surtout sur l’évolution des taux de l’EDF et les coûts pour la salle du bicentenaire en fonction de l’abonnement en heures pleines, heures creuses pour les périodes hivernales et estivales. Il s’avère que l’augmentation pour cette salle va passer d’environ 3200 € à 171 000 €, l’équivalent de l’auto financement de la commune.

La commune a engagé et recherche des pistes de différents montages pour trouver des solutions intermédiaires afin de ne pas être trop pénalisée et surtout de voir comment éviter des mesures drastiques comme fermer des salles, réduire le chauffage outre mesure. Certaines mesures ont déjà été prises pour réduire la consommation d’électricité (extinction de l’éclairage public une partie de la nuit, remplacement l’éclairage traditionnel par des leds…). Les élus travaillent les pistes possibles, Alain Petit avec ENEDIS, Alain Gaudray avec le Grand Chalon.

Une affaire à suivre dans les prochaines semaines et les prochains mois.

Question 2 : Demande d’une nouvelle association « Les tables fringantes ».

J. Gaudillère a présenté la nouvelle association, C’est une association de jeux, de démonstrations, de manifestations ludiques, de tournois publics, nationaux.

La délibération consistait pour les conseillers à voter ou non la subvention attribuée lors de la création d’une association sur le territoire de la commune d’un montant de 500 €. Les membres du conseil ont voté pour à l’unanimité.

Question 5 : Désignation d’un délégué communal pour ARNIA (Agence Régionale du Numérique et de l’Intelligence Artificielle).

L’ARNIA a 3 missions principales : Déployer des outils et services mutualisés, valoriser les données publiques, fournir du conseil et accompagner ses adhérents dans leurs projets numériques. Il était demandé aux conseillers de désigner un délégué de la commune à cette instance. C’est Sébastien Waeterloot qui a été désigné pour être le délégué de la commune.

Une question supplémentaire faisait l’objet d’une présentation par Sébastien Waeterloot : le contrat Canal, 112 km de Digoin jusqu’à Chalon. Le projet est de développer encore plus l’activité autour du canal, le tourisme et les animations. Le canal traverse bon nombre de communes et celle de Fragnes La Loyère fait figure de pionnière en termes d’attractivités fluviales et touristiques du canal.

C.Cléaux