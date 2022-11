Bourguignonne, savoyarde, chinoise... la fondue est à toutes les sauces avec les temps froids qui reviennent

On déclare la saison des fondues ouverte ! Bourguignonne, savoyarde, chinoise, au chocolat ou encore au caramel, ce plat salé ou sucré fait toujours l'unanimité et brille par sa simplicité. Il suffit en effet de tremper un aliment dans un liquide chaud et le tour est joué ! En plus de nous réchauffer et de réveiller nos papilles, cette spécialité culinaire est aussi synonyme de convivialité. Alors, pour quelle fondue allez-vous craquer ?



BOURGUIGNONNE

Aussi étonnant que cela puisse paraître, la fondue préférée des carnivores est suisse et non bourguignonne ! Cette spécialité à base de viande charolaise doit son nom au vin de Bourgogne qui accompagnait autrefois le plat. Si le vin rouge est aujourd'hui en supplément, la recette reste la même : enfilez un ou plusieurs morceaux de bœuf cru sur un pic que vous plongerez dans un récipient contenant de l'huile bouillante de tournesol ou de pépins de raisins. Après quelques minutes à frémir, il est déjà temps de retirer votre bout de viande et de le dévorer avec de la moutarde, une sauce au poivre, béarnaise ou encore tartare. Vous avez l'embarras du choix !

Pour celles et ceux qui ne raffolent pas du bœuf, optez pour la variante de la fondue bourguignonne appelée bressane ou paysanne, à base de volaille.



SAVOYARDE

Avis aux fans de sports d'hiver et aux amateurs de produits du terroir, la fondue savoyarde est de retour ! Cette spécialité à base de beaufort, de comté ou d'emmental est réputée pour tenir au corps et réconforter nos frileux estomacs. Le principe est simple : placez le fromage fondu de votre choix, du vin blanc et de l'ail dans un caquelon, puis trempez dans ce savoureux mélange un bout de pain à l'aide d'une fourchette. Attention à celui qui laissera tomber son morceau dans le récipient, il est coutume de lui donner un gage !



FONDUES SANS FRONTIÈRES

Marre des fondues traditionnelles ? Réveillez vos papilles avec des saveurs venues d'ailleurs. On craque pour la fondue chinoise, préparée à base d'un bouillon de poule, dans lequel vous ferez cuire des morceaux de viande ou de poisson à feu doux, et ce, pendant plusieurs heures. Si vous préférez manger épicé, choisissez la version vietnamienne, qui consiste à ajouter du saté à la cuisson. La fondue japonaise, elle, est réputée pour son mélange de bœuf, de tofu et de légumes mitonnés, le tout servi avec une délicieuse sauce sucrée salée. Chaque fondue asiatique peut évidemment être agrémentée de gingembre et de soja, au gré de vos envies.



Enfin, cap sur l'Inde pour découvrir la fondue locale. Généreux, drôle et parfumé, ce plat est le dépaysement assuré. Dans une marmite, faites chauffer du lait de coco, auquel vous intégrerez du bouillon de volaille et des épices telles que le curry. Les Indiens ont pour habitude d'y plonger une petite épuisette contenant des morceaux de saumon ou de poulet, un véritable jeu pour les enfants qui auront l'impression d'aller à la pêche !



UN DESSERT GOURMAND

Qui a dit que la fondue était uniquement un mets salé ? On vous prouve le contraire avec deux idées de recettes sucrées. Dans un plat prévu à cet effet, faites fondre du chocolat. Avec un pic, il ne vous reste plus qu'à plonger des morceaux de fruits frais (banane, clémentine, poire, kiwi, framboise ou encore fraise) et de savourer !

Pour varier les plaisirs, vous pourrez également proposer à vos invités de remplacer le chocolat par du caramel, et les fruits par des bonbons ou des biscuits. Vous salivez ? Nous aussi !



Julie Pitaud