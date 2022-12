Des élus de Saône-et-Loire rencontrent Bruno Le Maire

Dans le cadre du Salon des Maires, les élus de Saône-et-Loire ont été conviés à Bercy pour rencontrer Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, des Finances, et de la Souveraineté Industrielle et Numérique. Plus de détails avec Info Chalon.

Emmenés par le député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Louis Margueritte, et sa suppléante, le maire de Montceau-les-Mines, Marie-Claude Jarrot, une délégation de maires du département ont pu assister au discours de Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, des Finances, et de la Souveraineté Industrielle et Numérique.

Ce dernier a réaffirmé son soutien aux élus locaux qui font face à l'inflation ou et à la crise énergétique, en leur précisant que les portes de son Ministère leur étaient ouvertes et a rappelé les dispositifs de soutien mis en place par le Gouvernement pour atténuer les effets de la flambée des prix.

Plus de 500 élus venus de toute la France ont répondu présent à son invitation.

Parmi les élus de Saône-et-Loire présents, se trouvaient Damien Leclerc, le maire de Cersot, James Geste, le maire de Saint-Martin d'Auxy, Stéphane Hugon, le maire de Lux, Laurent Deneaux, le maire de Sevrey, Gilles Desbois, le maire de Lans, Florence Plisonnier, le maire de Saint-Rémy, Alain Maire, le maire-adjoint de Saint-Rémy, Didier Picard, le maire-adjoint de Saint-Rémy, Éric Richard, le maire-adjoint de Saint-Rémy, Sophie Clément, la conseillère départementale du canton de Blanzy, Antonio Pascuale, le maire de Granges et président de la Communauté de communes Sud Côte Chalonnaise (CCSC), et Corinne Bordes, la maire-adjointe de Buxy et vice-présidente de la CCSC.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati