Mobilisation d'associations Chalonnaises pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes

Vendredi 25 novembre se tiendra la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes.

À cette occasion, sept associations se sont réunies sur la Place de Beaune pour un point d'information ce mercredi 23 novembre 2022, à savoir L'Écluse (accueil de jour, centre d'hébergement et de réinsertion sociale), association membre des Peep 71 représentée par Noa Moreira et Clarisse Rollin, l'Association de Solidarité avec Tous les Immigrés (ASTI), représentée par Emmanuel Jollivet, le Centre d'information sir les droits des femmes et des familles (CIDFF), représentée par deux juristes, Louise Ropert et Anaïs Zelenkauskis, la section Chalonnaise de la Ligue des droits de l'Homme (LDH71), représentée par sa co-présidente Aline Mathus-Janet, Le Pont, la Maison de Protection des Familles de Charnay-les-Mâcon (MPF71), représentée par l'adjudant Laetitia Allibert, et le Planning Familial.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati