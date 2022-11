Départ de Vallourec de Venarey-les-Laumes : Marie-Guite Dufay déplore « un gâchis humain et industriel »

La direction de l’entreprise Vallourec Umbilicals a annoncé, ce jeudi 23 novembre 2022, la fermeture du site de Venarey-les-Laumes, en Côte-d’Or. Plus de cinquante emplois sont ainsi menacés. La Présidente de Région Marie-Guite Dufay déplore « un gâchis humain et industriel ».

« La fermeture annoncée du site de Vallourec est un coup terrible porté à Venarey-les-Laumes. Après la fermeture du site de Cosne-sur-Loire dans la Nièvre, et le rachat de celui de Vallourec Bearing Tubes à Montbard, c’est un gâchis humain et industriel d’assister aujourd’hui à la fermeture de l’usine de Venarey-les-Laumes. J’apporte mon soutien plein et entier aux salariés.

Par ailleurs, cette décision va à l’encontre des soutiens publics apportés aux projets sur le site. En effet, les collectivités locales, l’État, et BPI, actionnaire à 49 % de l’usine, accompagnent cette entreprise depuis son installation dans des locaux de la commune, il y a onze ans. Cette situation est d’autant plus incompréhensible que l’entreprise s’est installée dans une usine neuve en 2021...

Il est aujourd’hui essentiel que Vallourec puisse proposer a minima un plan de sauvegarde de l’emploi décent aux salariés.

La Région va quant à elle mandater son Agence économique régionale pour participer, aux côtés des services de l’État, à la préservation des compétences », précise Marie-Guite Dufay.