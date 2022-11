91 aînés au repas offert par le CCAS à Fragnes La Loyère dimanche 20 novembre 2022.

Les convives ont pris place à table, après avoir été accueillis dans la salle du Bicentenaire par les élus et les membres du CCAS.

Virginie Coulon, vice-présidente du CCAS, a pris la parole pour leur souhaiter la bienvenue, elle a excusé Alain Gaudray maire de la commune pris par des obligations et absent ce dimanche.

Virginie Coulon, qui est aussi adjointe aux affaires sociales, les élus et les membres du CCAS étaient heureux de retrouver les séniors pour ce repas préparé par Arnaud Chassaing, traiteur à Saint Marcel, et animé par Gilbert Drigon et Alain Talpin.

Une nouveauté cette année, ce sont 8 membres du CCAS qui ont fait le service à table et l’apéritif a été offert sous forme de buffet et non servi à table. Les convives ont apprécié ce moment propice aux échanges avant de se mettre à table.

L’orchestre de Gilbert Drigon a encore cette année fait danser les séniors aux rythmes de valses, marches, tangos… Dès les premières notes de musique, les passionnés de danse ont investi la piste.

Le CCAS est à l’initiative de ce repas, il est composé pour 50% d’élus et 50% de membres bénévoles de la commune. Le repas est offert à partir de 65 ans, 317 personnes peuvent y prétendre, seulement 91 se sont inscrites, 60 séniors de 70 ans et plus, absents au repas, recevront un colis qui sera distribué début décembre.

C.Cléaux